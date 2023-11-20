Песков: вряд ли РФ может повлиять на возможное закрытие границы с Финляндией

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном закрытии Финляндией границы с РФ. По его словам, на такое решение Россия вряд ли может повлиять.

Фото: kremlin.ru

"Ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает. Потому что с Финляндией у нас давние очень, добрые отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении, и конечно же, мы сожалеем, что вот на смену этим отношениям пришла исключительно русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней нашей страны", — заметил пресс-секретарь российского президента.

При этом комментировать обвинения финских властей в том, что российские пограничники доставляют мигрантов к границе и не пускают обратно в РФ, Песков отказался. Он обратил внимание, что погранпереходом пользуются те, кто имеет на это право. В то же время, сотрудники пограничной службы "выполняют свои служебные инструкции". Но если власти Финляндии пытаются найти надуманные причины, то Россия не приемлет обвинений в свой адрес.