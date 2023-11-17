Путин выступил против идеи выхода России из ЮНЕСКО

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин считает, что Россия должна выходить из ЮНЕСКО, а предложения по выходу страны из ООН назвал ерундой. Эти заявления прозвучали на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Фото: kremlin.ru

"Я думаю, что нет такой необходимости, зачем? Это площадка, где люди общаются между собой, работают. У нас достаточно серьезные проекты осуществляются по линии ЮНЕСКО. Некоторые говорят, что из ООН надо выйти, но это ерунда, потому что Россия — основатель этих организация на самом деле, чего же мы будет оттуда выходить?" — сказал глава государства.

Также он отметил, что ООН и другие международные организации должны адаптироваться под изменения, которые происходят в мире в настоящее время.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что путь конфронтации с Россией является ошибочным для Финляндии.