Бывший аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленского могут убрать в ближайшее время

1:00 Your browser does not support the audio element. Политика

В настоящее время на Украине сложилась по-настоящему тяжелая ситуация для президента Владимира Зеленского. К такому выводу пришел бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерен в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Похоже, ему осталось недолго", — заявил эксперт, добавив, что не стал бы страховать жизнь украинского президента, если бы был страховым агентом.

Он выразил мнение, что теперь уже не осталось шансов, что Россия потерпит поражение на поле боя. У ВСУ исчерпываются боеприпасы и человеческие ресурсы, а помощь Киева со стороны Запада сократилась и будет сокращена в дальнейшем. Известно, что Сенат США одобрил временный бюджет без помощи Украине.

Макговерн также отметил, что теперь для президента Украины слишком много поставлено на кон.

Ранее депутат Дмитрий Новиков заявил, что Россию не устроит затягивание конфликта на Украине.



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