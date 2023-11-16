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Депутат Новиков: Россию не устроит затягивание конфликта на Украине

1:29
Политика

Сохранение конфликта на Украине в открытой форме — это вопрос выживания президента страны Владимира Зеленского в политическом смысле. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Его слова приводит "Лента.ру".

Депутат Новиков: Россию не устроит затягивание конфликта на Украине
Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"Если под заморозкой конфликта иметь в виду его пролонгирование на бесконечно долгий срок, когда обе стороны окажутся недовольны ситуацией и будет сформирована обстановка вялотекущего конфликта, то эта ситуация вряд ли устраивает нас самих. Мы должны выступать за завершение конфликта, а не за его пролонгирование на бесконечно долгий срок под видом заморозки", — заявил он.

Но если под заморозкой имеется в виду прекращение конфликта и поиск взаимоприемлемого решения, то у Зеленского, по мнению депутата, есть мотивы не следовать этим путем.

Новиков напомнил, что Россия давно заявила свои цели на СВО. Решение этих задач перечеркивает все планы Зеленского.

Кроме того, чиновник отметил, что в случае прекращения конфликта украинский лидер будет вынужден управлять страной, находящейся в кризисе. По мнению Новикова, списать этот кризис на необходимость вести военные действия уже не получится. Именно поэтому, считает Новиков, был подписан документ с запретом вести переговоры с Москвой.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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