Депутат Новиков: Россию не устроит затягивание конфликта на Украине

1:29 Your browser does not support the audio element. Политика

Сохранение конфликта на Украине в открытой форме — это вопрос выживания президента страны Владимира Зеленского в политическом смысле. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Его слова приводит "Лента.ру".

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"Если под заморозкой конфликта иметь в виду его пролонгирование на бесконечно долгий срок, когда обе стороны окажутся недовольны ситуацией и будет сформирована обстановка вялотекущего конфликта, то эта ситуация вряд ли устраивает нас самих. Мы должны выступать за завершение конфликта, а не за его пролонгирование на бесконечно долгий срок под видом заморозки", — заявил он.

Но если под заморозкой имеется в виду прекращение конфликта и поиск взаимоприемлемого решения, то у Зеленского, по мнению депутата, есть мотивы не следовать этим путем.

Новиков напомнил, что Россия давно заявила свои цели на СВО. Решение этих задач перечеркивает все планы Зеленского.

Кроме того, чиновник отметил, что в случае прекращения конфликта украинский лидер будет вынужден управлять страной, находящейся в кризисе. По мнению Новикова, списать этот кризис на необходимость вести военные действия уже не получится. Именно поэтому, считает Новиков, был подписан документ с запретом вести переговоры с Москвой.

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