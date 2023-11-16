В Кремле отказались комментировать резкое заявление американского лидера Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине. Напомним, что прежде Байден назвал председателя КНР диктатором.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, РФ дорожит дружескими отношениями с Китаем, а также уважительными отношениями российского и китайского лидеров.
"Я не стал бы комментировать подобные заявления. Для нас главное — это настоящая дружба, взаимоуважительные отношения, которые есть между лидерами Китая и России. Мы дорожим этими отношениями", — заметил Песков во время конференц-колла.
Кроме того, Песков добавил, что в Кремле пока не располагают детальной информацией о темах встречи двух лидеров в Сан-Франциско. Среди прочего, официальный представитель Кремля подчеркнул, что пока не известно, затрагивалась ли в ходе встречи тема отношений с РФ.
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