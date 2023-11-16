Песков: Москва может ответить на санкции Праги

1:10 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимает санкционную политику Чехии против российской государственной собственности. Заявление прозвучало в ходе общения с журналистами. Таким образом пресс-секретарь прокомментировал внесение Прагой в санкционный список предприятия "Госзагрансобственность". Слова Пескова приводит ТАСС.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

По его словам, это противозаконные с точки зрения международного права решения со стороны Праги. Все объекты в собственности РФ в Чехии, кроме имеющих дипломатический статус, оказались под угрозой.

"Сейчас ситуация анализируется с тем, чтобы как-то минимизировать риски. Такая глубоко антироссийская позиция чешских властей, конечно, вызывает абсолютное недоумение, мы категорически отвергаем такую позицию, не приемлем ее. Сейчас анализируем ситуацию", — подчеркнул представитель пресс-секретрь президента.

Ответные шаги со стороны Кремля, по словам Пескова, последуют после тщательного изучения экономических активов Чехии на территории России.

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