В МИД России заявили, что отношения Москвы и Вашингтона подошли к "точке невозврата"

1:10 Your browser does not support the audio element. Политика

Отношения России и США предельно исчерпались и рискуют быть разорванными в любой момент. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

Фото: "White House" by Seansie is licensed under CC BY 2.0.

В нем говорится, что отношения стран истончились по вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они рискуют быть разорванными окончательно в любой момент. В МИД также считают, что к этой ситуации привели безответственные шаги США, которые хотят нанести России стратегическое поражение. Такая задача стоит перед США "доктринально", говорится в сообщении.

В тексте МИДа также говорится, что отношения стран переживали взлеты и падения, подчиняясь логике "холодной войны", как это было во время Карибского кризиса, но фатальную "точку невозврата" они еще не переходили.

"Государственным деятелям США той эпохи хватило здравомыслия, чтобы остановиться и начать договариваться о мирном сосуществовании и контроле над вооружениями" — приводится в тексте.

Ранее стало известно, что Сенат Конгресса США принял временный бюджет, не предусматривающий помощи Украине.

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