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Си Цзиньпин высказался о соперничестве Китая и США

0:46
Политика

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом высказался о непростом развитии отношений двух держав.

Си Цзиньпин высказался о соперничестве Китая и США
Фото: Pravda.Ru

Лидеры двух стран встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Калифорнии.

"За последние 50 лет отношения между КНР и США никогда не протекали гладко, всегда были те или иные проблемы, они развивались непросто [буквально: "с поворотами и изгибами"], — цитирует Си Цзиньпина ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Политик отметил, что соперничество США и КНР "не соответствует духу нашего времени". По его мнению, оно будет препятствовать решению двусторонних проблем.

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Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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