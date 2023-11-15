Си Цзиньпин высказался о соперничестве Китая и США

0:46 Your browser does not support the audio element. Политика

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом высказался о непростом развитии отношений двух держав.

Фото: Pravda.Ru

Лидеры двух стран встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Калифорнии.

"За последние 50 лет отношения между КНР и США никогда не протекали гладко, всегда были те или иные проблемы, они развивались непросто [буквально: "с поворотами и изгибами"], — цитирует Си Цзиньпина ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Политик отметил, что соперничество США и КНР "не соответствует духу нашего времени". По его мнению, оно будет препятствовать решению двусторонних проблем.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.