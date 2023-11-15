Комитет Государственной Думы РФ рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о новых правилах использования средств связи в общеобразовательных учреждениях.

Предлагается запретить школьникам пользоваться смартфонами во время уроков, пишет Интерфакс.

"Использовать смартфоны и другие средства связи во время уроков можно только в учебных целях и в экстренных случаях. Действующее законодательство никак эти вопросы не регулирует", — говорится в сообщении