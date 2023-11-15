В Кремле оценили возможность РФ присоединиться к иску Турции против Нетаньяху

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал иск Турции против Израиля в Международном уголовном суде (МУС). По словам заместителя руководителя администрации российского президента, комментировать в случае иска Турции против премьера Израиля Биньямина Нетаньяху нечего, так как РФ не признаёт МУС.

Фото: Вадим Савицкий

"Вы знаете, что мы МУС не признаём, не являемся участниками Римского статута, поэтому здесь нам нечего комментировать", — заметил Песков, отвечая на вопрос о том, как к инициативе турецкого президента относится Кремль.

Напомним, что прежде телеканал CNN Turk сообщил, что генпрокуратура Стамбула направила в министерство юстиции Турции запрос на заведение уголовного дела против израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Согласно ему, Реджеп Тайип Эрдоган требует МУС судить Нетаньяху за геноцид в секторе Газа.

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