Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал иск Турции против Израиля в Международном уголовном суде (МУС). По словам заместителя руководителя администрации российского президента, комментировать в случае иска Турции против премьера Израиля Биньямина Нетаньяху нечего, так как РФ не признаёт МУС.
"Вы знаете, что мы МУС не признаём, не являемся участниками Римского статута, поэтому здесь нам нечего комментировать", — заметил Песков, отвечая на вопрос о том, как к инициативе турецкого президента относится Кремль.
Напомним, что прежде телеканал CNN Turk сообщил, что генпрокуратура Стамбула направила в министерство юстиции Турции запрос на заведение уголовного дела против израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Согласно ему, Реджеп Тайип Эрдоган требует МУС судить Нетаньяху за геноцид в секторе Газа.
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