Пашинян: Армения не готовит почву для выхода из ОДКБ

Армения не участвует в мероприятиях ОДКБ, но и не готовит почву для выхода из организации, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте. По его словам, страна ищет других партнеров в сфере безопасности.
На вопрос депутата о возможной подготовке к выходу из ОДКБ Пашинян объяснил неучастие в мероприятиях организации формулировкой "по разным причинам".
Он отметил, что Армения диверсифицирует свои отношения в сфере безопасности. Также премьер попросил партнеров Армении "не обижаться", отметив, что Ереван собирается искать других партнеров в сфере безопасности.
Пашинян полагает, что ОДКБ отказывается зафиксировать свою зону ответственности в республике. "Мы даем время для размышлений и нам, и ОДКБ", — сказал премьер.
Ранее бывший министр обороны Армении, глава оппозиционной парламентской фракции "Армения" Сейран Оганян осудил отказ республики от участия в мероприятиях ОДКБ.
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