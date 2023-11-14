Буданов: Украина может не подписать мир с РФ даже по окончании конфликта

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов допустил, что Украина не подпишет мирный договор с Россией даже после завершения конфликта. По его мнению, в связи с этим юридическое урегулирование конфликта может затянуться на десятилетия.

Фото: Openverse by conall is licensed under CC BY 2.0

В пример похожих случаев Буданов привёл Россию и Японию. Ведь после 1945 года государства так и не подписали мирный договор из-за северных островов.

"Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь", — цитирует главу ГУР Украины издание "Новое время".

При этом правительство РФ не раз сообщалось, что готово к переговорам с украинской стороной. Тем не менее, в Киеве ввели на них запрет на законодательном уровне.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.