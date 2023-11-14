Сегодня российские и финские СМИ распространили слова Министра внутренних дел Финляндии Мари Рантанен о том, что её страна готовится закрыть пункты пересечения границы с Россией. Глава МВД Финляндии произнесла их во время пресс-брифинга и пояснила необходимость подобных мер неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран.
Мари Рантанен упомянула, что проблема обсуждалась с российской стороной, но результатов эти переговоры не принесли. Количество желающих попасть в Финляндию через границу с Россией без необходимых документов растёт. Особенно заметно оно увеличилось за минувшие выходные, понедельник и вторник.
Протяжённость сухопутной границы России и Финляндии составляет 1271,8 км. Ранее сообщалось, что на границе с Финляндией вырос автомобильный трафик.
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