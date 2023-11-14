Глава МВД Финляндии сообщила о предложении ограничить въезд в страну из России

1:00 Your browser does not support the audio element. Политика

Сегодня российские и финские СМИ распространили слова Министра внутренних дел Финляндии Мари Рантанен о том, что её страна готовится закрыть пункты пересечения границы с Россией. Глава МВД Финляндии произнесла их во время пресс-брифинга и пояснила необходимость подобных мер неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Мари Рантанен упомянула, что проблема обсуждалась с российской стороной, но результатов эти переговоры не принесли. Количество желающих попасть в Финляндию через границу с Россией без необходимых документов растёт. Особенно заметно оно увеличилось за минувшие выходные, понедельник и вторник.

Протяжённость сухопутной границы России и Финляндии составляет 1271,8 км. Ранее сообщалось, что на границе с Финляндией вырос автомобильный трафик.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.