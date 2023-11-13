Моравецкий уходит: премьер Польши подал в отставку

0:40 Your browser does not support the audio element. Политика

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сегодня, 13 ноября, подал в отставку. Вместе с ним собирается уходить со своего поста весь кабинет министров страны. Такое заявление политик сделал во время первого заседания нового сейма.

Фото: openverse.org by Kancelaria Premiera is licensed under Public Domain Mark 1.0

— В соответствии с парламентским обычаем я хочу подать в отставку,- сообщил Моравецкий.

Теперь на плечи Моравецкого ляжет обязанность формирования нового кабинета министров. Необходимыми полномочиями чиновника должны наделить в ближашее время — этим займется президент Польши Анждей Дуда, а на весь процесс запланировано две недели.

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