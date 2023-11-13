Госдума рассмотрит законопроект о запрете использования смартфонов в школе на этой неделе

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В России на законодательном уровне будут повышать престиж профессии учителя.

Фото: http://www.tormentingtelemarketers.com/

В Государственной Думе уже на этой неделе рассмотрят законопроект об ограничении использования телефонов на уроках в общеобразовательных учреждениях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Госдумы Александра Жукова.

"В частности, предусматривается обязанность обучающихся соблюдать дисциплину на учебных занятиях и правил поведения в школе, а также запрет на пользование обучающимися телефонами во время проведения учебных занятий, за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой, или возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаях ", — цитирует агентство Жукова.

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