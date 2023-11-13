Песков считает создание Польшей батальона у границ Белоруссии шагом к нагнетанию

0:46 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на размещение Польшей танков у границы с Белоруссией. Такое действие официальный представитель Кремля назвал шагом к нагнетанию напряжённости.

Фото: kremlin.ru

Прежде в Министерстве обороны Польши заявили, что вооружённый танками К2 производства Южной Кореи батальон был размещён в селе Чартаево в Семятичском районе.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают риски такого шага для безопасности Белоруссии, Песков подчеркнул, что в республике знают, что на это предпринять.

"В данном случае наши белорусские друзья знают, что делать. И в целом они делают все, что нужно для обеспечения безопасности", — заметил он.

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