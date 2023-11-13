Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на размещение Польшей танков у границы с Белоруссией. Такое действие официальный представитель Кремля назвал шагом к нагнетанию напряжённости.
Прежде в Министерстве обороны Польши заявили, что вооружённый танками К2 производства Южной Кореи батальон был размещён в селе Чартаево в Семятичском районе.
Отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают риски такого шага для безопасности Белоруссии, Песков подчеркнул, что в республике знают, что на это предпринять.
"В данном случае наши белорусские друзья знают, что делать. И в целом они делают все, что нужно для обеспечения безопасности", — заметил он.
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