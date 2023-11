Your browser does not support the audio element.

Издание "Страна" опубликовало информацию о том, что граждане Украины вновь вышли на демонстрацию. Они пытаются добиться принятия закона о мобилизации, в котором указывается срок службы до 18 месяцев. Тех же, кто уже отслужил положенное время, требуют вернуть домой.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by spoilt.exile is licensed under is licensed under CC BY-SA 2.0.