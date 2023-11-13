Ещё одна волна демонстраций прошла на Украине

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Издание "Страна" опубликовало информацию о том, что граждане Украины вновь вышли на демонстрацию. Они пытаются добиться принятия закона о мобилизации, в котором указывается срок службы до 18 месяцев. Тех же, кто уже отслужил положенное время, требуют вернуть домой.

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Участие в демонстрации преимущественно приняли женщины и дети, сообщает издание. В списке городов — Житомир, Одесса, Львов, Кривой Рог и Хмельницкий. Участники держали в руках самодельные плакаты с написанными требованиями демобилизации.

На данный момент действующий закон не отображает срок службы, поэтому теоретически она является бессрочной. Однако люди протестуют против такого отношения и требуют прописать обязательные сроки на законодательном уровне. Такие же требования указаны и в петиции, которую разместили на сайте президента Украины.

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