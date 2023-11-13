В Германии предложили новый шаг для борьбы с антисемитизмом

Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц поделился идеей борьбы с антисемитизмом. Для этого чиновник планирует привлечь мингрантов. Как считает Мерц, выдачу гражданства приезжим необходимо связать с подтверждением права Израиля на существование.

Фото: Telegram-канал "Царьград"

Как считает автор идеи, это будет решительным шагом, а не пустыми разговорами.

— Натурализация в Германии должна быть привязана к праву на существование государства Израиль, — сообщил Мерц на своей странице в социальной сети.

В числе дополнительных мер он предлагает обязательное посещение учащимися концентрационные лагеря времен нацизма.

Ранее сообщалось, что в Швеции отменили демонстрацию в память о еврейских погромах из-за антисемитизма.

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Антисемитизм в Германии