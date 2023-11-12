Раскрыта численность украинской армии

0:37 Your browser does not support the audio element. Политика

Бывший глава пресс-службы Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что численность украинской армии составляет больше миллиона.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"1,3 млн личного состава в силах обороны Украины. Им всем нужны оружие и боеприпасы", — сообщил Селезнев в интервью изданию ТСН.

Экс-глава пресс-службы украинской армии добавил, что ВСУ испытывают трудности с поставками оружия. По его словам, Вооружённым силам страны не хватает боеприпасов, артиллерийских систем и беспилотников.

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