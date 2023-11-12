Бывший глава пресс-службы Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что численность украинской армии составляет больше миллиона.
"1,3 млн личного состава в силах обороны Украины. Им всем нужны оружие и боеприпасы", — сообщил Селезнев в интервью изданию ТСН.
Экс-глава пресс-службы украинской армии добавил, что ВСУ испытывают трудности с поставками оружия. По его словам, Вооружённым силам страны не хватает боеприпасов, артиллерийских систем и беспилотников.
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Украинские военнослужащие с высоким уровнем экипировки и качественной подготовкой, направляемые на важные миссии, при попадании в плен стараются представить себя как обычные мобилизованные/