В палате представителей обсудили возможный шатдаун, до которого теоретически осталось меньше недели. Спикер Майк Джонсон выступил с законопроектом, в котором обосновал двухэтапное финансироание правительственных программ.
В документе политик озвучил первую часть программ, которые будут профинансированы до 19 января. В их число включены программы, связанные с военным строительством, транспортом, энергетикой. Вторая часть должна быть реализована до 2 февраля.
Однако ни в одной из программ не были замечены средства, которые можно было бы направить в сторону Украины или Израиля. Голосование по новому законопроекту должно состояться во вторник, 14 ноября.
До этого
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Нарушенные функции мозга у человека могут восстанавливаться после продолжительного отказа от употребления алкоголя.