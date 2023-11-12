В США рассматривают отказ от помощи Украине

0:48 Your browser does not support the audio element. Политика

В палате представителей обсудили возможный шатдаун, до которого теоретически осталось меньше недели. Спикер Майк Джонсон выступил с законопроектом, в котором обосновал двухэтапное финансироание правительственных программ.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

В документе политик озвучил первую часть программ, которые будут профинансированы до 19 января. В их число включены программы, связанные с военным строительством, транспортом, энергетикой. Вторая часть должна быть реализована до 2 февраля.

Однако ни в одной из программ не были замечены средства, которые можно было бы направить в сторону Украины или Израиля. Голосование по новому законопроекту должно состояться во вторник, 14 ноября.

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Конгресс США одобрил проект бюджета, но без помощи Украине