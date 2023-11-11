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Маск посоветовал Зеленскому отказаться от молодых солдат в армии

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Политика

Бизнесмен Илон Маск выступил в эфире учёного и блогера Лекса Фридмана, рассказав свою точку зрения по поводу состава украинской армии. Маск твердо заявил, что Зеленскому не стоит пользоваться силой молодых бойцов.

Маск посоветовал Зеленскому отказаться от молодых солдат в армии
Фото: openverse by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

— Я советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого, независимо от того, будет ли диалог с Путиным или нет, — подчеркнул бизнесмен в интервью.

Также Маск считает, что на данный момент решение наступать на российскую армию будет не самым удачным, а результатом станет лишь увеличившееся количество жертв. Бизнесмен также призывает к мирным переговорам для полноценного урегулирования конфликта.

До этого же Маск озвучил мнение о том, что у Украины нет шансов на победу.

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Илон Маск усомнился в победе Украины
Автор Мария Умыскова
Мария Умыскова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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