Бизнесмен Илон Маск выступил в эфире учёного и блогера Лекса Фридмана, рассказав свою точку зрения по поводу состава украинской армии. Маск твердо заявил, что Зеленскому не стоит пользоваться силой молодых бойцов.
— Я советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого, независимо от того, будет ли диалог с Путиным или нет, — подчеркнул бизнесмен в интервью.
Также Маск считает, что на данный момент решение наступать на российскую армию будет не самым удачным, а результатом станет лишь увеличившееся количество жертв. Бизнесмен также призывает к мирным переговорам для полноценного урегулирования конфликта.
До этого же Маск озвучил мнение о том, что у Украины нет шансов на победу.
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