Президент Франции озвучил мнение о будущих переговорах с Россией

0:46 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал журналистам о том, что допускает начало обсуждения ситуцаии на Украине с участием России. Своё мнение лидер озвучил во время беседы с представителями канала BBC.

Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

По мнению Макрона, для этого необходимы определенные условия. В том числе и согласие Киева на логичное и справедливое взаимодействие.

— Однажды придёт время честных и хороших переговоров, чтобы вернуться за стол и найти решение с Россией, — считает лидер Франции.

При этом он также продемонстрировал уверенность в том, что поддержка Украине от других стран должна по-прежнему продолжаться.

Ранее Макрон осудил министра Венгрии за переговоры с Путиным.

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Макрон и Путин проводят переговоры