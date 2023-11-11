Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал журналистам о том, что допускает начало обсуждения ситуцаии на Украине с участием России. Своё мнение лидер озвучил во время беседы с представителями канала BBC.
По мнению Макрона, для этого необходимы определенные условия. В том числе и согласие Киева на логичное и справедливое взаимодействие.
— Однажды придёт время честных и хороших переговоров, чтобы вернуться за стол и найти решение с Россией, — считает лидер Франции.
При этом он также продемонстрировал уверенность в том, что поддержка Украине от других стран должна по-прежнему продолжаться.
Ранее Макрон осудил министра Венгрии за переговоры с Путиным.
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