Издание Politico рассказало о намерениях США произвести диалог с Пекином, обсуждая двусторонние отношения. Байдена волнуют связи Пекина с Тегераном, а также роль КНР в конфликте с Украиной. Авторы статьи ссылаются на информацию, полученную от высокопоставленных чиновников.
Как говорится в тексте, США надеются оказать влияние на Иран через Китай, добившись снижения распространения насилия на Ближнем Востоке, а также отказа от эскалации конфликта.
Ещё одной темой станут опиоидные препараты, производимые в Китае. В США наблюдается эпидемия передозировки, поэтому Пекин обвиняют в нежелании контролировать эту нишу. В результате рынок Америки наводнён подобными средствами, а попадают они на территорию страны через мексиканские картели.
Ранее сообщалось, что лидер КНР не уступит Байдену во время саммита в Сан-Франциско.
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