СМИ: Байден запланировал диалог с Си Цзиньпинем

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Издание Politico рассказало о намерениях США произвести диалог с Пекином, обсуждая двусторонние отношения. Байдена волнуют связи Пекина с Тегераном, а также роль КНР в конфликте с Украиной. Авторы статьи ссылаются на информацию, полученную от высокопоставленных чиновников.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Как говорится в тексте, США надеются оказать влияние на Иран через Китай, добившись снижения распространения насилия на Ближнем Востоке, а также отказа от эскалации конфликта.

Ещё одной темой станут опиоидные препараты, производимые в Китае. В США наблюдается эпидемия передозировки, поэтому Пекин обвиняют в нежелании контролировать эту нишу. В результате рынок Америки наводнён подобными средствами, а попадают они на территорию страны через мексиканские картели.

Ранее сообщалось, что лидер КНР не уступит Байдену во время саммита в Сан-Франциско.

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