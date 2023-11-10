Греция и Кипр не будут создавать два государства на территории острова

1:48 Your browser does not support the audio element. Политика

Греция и Республика Кипр опровергли информацию о возможности создания двух государств на Кипре. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Фото: Кадр из видео

Опровержение прозвучало в ходе встречи с президентом Кипра Никосом Христодулидисом. Греческий премьер подчеркнул, что на самом деле связи между странами укрепляются, усиливается их роль в обеспечении безопасности в Восточном Средиземноморье.

По словам Мицотакиса, существование на острове двух раздельных государств для Греции совершенно неприемлемо. Греция надеется на возобновление переговоров по кипрскому вопросу с посредничеством ООН. Определённую роль должен сыграть и Евросоюз.

Администрация Кипра также активно выступает за назначение посланника ООН по кипрской проблеме. Главная цель - тоже возобновить прерванные в 2017 году переговоры между греками-киприотами и турками-киприотами по проблеме разделённого острова.

Напомним, Кипр был разделён по национальному признаку с даты вторжения Турции в 1974 году. Агрессия была спровоцирована государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра.

В 1983 году на острове была образована Турецкая республика Северного Кипра, признаваемая только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Переговоры между греческой и турецкой общинами были прерваны в 2017 году.

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