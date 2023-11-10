Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что российские военные корреспонденты рискуют жизнями не только на передовой, но и дома. Так он прокомментировал произошедшее с военкором Александром Коцем.
Накануне стало известно, что бутырский суд Москвы отправил под домашний арест Леонида Гутарова, которого обвиняют в неприкосновенности частной жизни. По данным следствия, Гутаров за деньги несколько дней следил за семьей военкора Александра Коца. Кроме того, он пытался обманом узнать у его жены информацию о работе супруга, а впоследствии передать собранные данные неизвестному соучастнику преступления.
Теперь решением суда Гутаров заключён под домашний арест. Общаться он может только с адвокатами и близкими родственниками.
По словам Пескова, российские военкоры — настоящие герои.
"Наши военкоры действительно герои, они рискуют своей жизнью не только на передовой, освещая события, рассказывая не только нам с вами, но и всему миру о том, что там происходит, но также они рискуют своей жизнью и дома, в мирных условиях. Произошедшее с Коцем, с его семьей красноречиво об этом свидетельствует", — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.
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