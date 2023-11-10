Путин назначил нового посла РФ в Пакистане

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Президент России Владимир Путин назначил новым российским послом в Пакистане заместителя директора 2-го департамента Азии Министерства иностранных дел (МИД) Альберта Хорева. В то же время, он освободил от обязанностей посла РФ в Пакистане Данилу Ганича. Соответствующие указы подписаны главой государства и опубликованы на официальном портале правовой информации.

Фото: ru.freepik.com

"Освободить Ганича Данилу Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Исламской Республике Пакистан", — указано в официальном документе.

Известно, что Хорев имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. Ранее он работал начальником отдела Афганистана МИД России.

Бывший посол РФ в Пакистане Данил Ганич возглавлял дипмиссию с апреля 2019 года.

До назначения послом в Пакистане он также был замдиректора 2-го департамента Азии МИД России.

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