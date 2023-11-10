Первые россияне начали прибывать на КПП "Рафах", чтобы покинуть сектор Газа

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

Желающие покинуть сектор Газа и получившие такую возможность россияне начали прибывать на КПП "Рафах", который находится на границе с Египтом. Как передает корреспондент РИА Новости, после того, как граждане РФ пересекут КПП, их встретят представители посольства России в Египте и МЧС.

Фото: openverse.org by Cea. is licensed under CC BY 2.0.

Уточняется, что "Рафах" является единственным пограничным переходом между Египтом и сектором Газа. Эвакуация раненых из анклава началась ещё в середине недели. Иностранные граждане смогли покинуть район, охваченный боями, и перейти через КПП.

При этом прежде стало известно, что первые 85 россиян перейдут границу сектора Газа в эту пятницу. Они войдут в список на эвакуацию, составленный из более 500 иностранных граждан.

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