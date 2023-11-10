Лавров: Запад "обхаживает" Армению и хочет дружить с ней против России

5:24 Your browser does not support the audio element. Политика

Страны Запада оказывают влияние на Армению, пытаясь выстроить с ней дружеские отношении, предлагают противостояние с Россией. Такое заявление 9 ноября сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова прозвучали в эфире телеканала "Россия 1".

Фото: er.ru

"Западные страны, которые вот сейчас обхаживают активно Армению, они хотят дружить с ней против Российской Федерации", — отметил министр.

Также он заявил, что Россия выступает за то, чтобы Армения, будучи членом ОДКБ и близким союзником РФ, сама определила, способ выстраивания отношений с внешними партнерами.

"Мы абсолютно не имеем никаких предубеждений в отношении круга ее внешних партнеров, друзей — как угодно назовите", — добавил Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что действия политиков ЕС и США раздувают большой конфликт на Ближнем Востоке.



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"Мы за то, чтобы Армения как член ОДКБ, как наш близкий союзник, стратегический партнер все-таки сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. Мы абсолютно не имеем никаких предубеждений в отношении круга ее внешних партнеров, друзей — как угодно назовите", — добавил Лавров.



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Ранее в этот день в беседе с "Известиями" дипломат обратил внимание, что страны Запада пытаются настроить против РФ ее ближайших соседей и союзников. Он указал, что они всегда пытаются дружить исключительно в свою пользу, не признавая принцип баланса интересов и взаимной выгоды. Лавров назвал такой подход неоколониальным.

Кроме того, 9 ноября президент РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление по итогам переговоров и план действий по сотрудничеству на 2024-2026 годы. Также министерства энергетики двух стран подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по проектам строительства теплоэлектроцентралей в трех городах Казахстана.

Накануне Лавров обсудил с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу отношения двух стран в контексте предстоящего визита Владимира Путина в республику.

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