Вашингтон хочет уничтожить "Арктик СПГ-2" вслед за "Северными потоками"

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Вслед за остановкой газопроводов "Северный поток" США намерены парализовать работу российского проекта "Арктик СПГ-2". Прекратить деятельность другого газового проекта пригрозил экс-посол США на Украине Джеффри Росс Пайетт.

Фото: Gazprom/Instagram.com

Сегодня бывший дипломат занимает должность помощника Блинкена. Главным инструментом Пайетт обещает сделать экономическое давление G-7. Об этом политик заявил в ходе выступления заседания комитета по международным делам нижней палаты Конгресса.

По словам Пайетта, главная цель новых санкций — "убить этот проект" вместе со структурами, задействованными в нем. Слова политика прозвучали в ходе отчета Госдепартамента о реализации жестких антироссийских экономических мер. При этом Пайетт сослался на партнеров по G7, однако конкретные имена тех, чей поддержкой он заручился, названы не были.