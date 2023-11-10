Проблема финансирования Украины силами Евросоюза по-прежнему остаётся актуальной. О подробностях рассказал вице-президент ЕК Валдис Домбровскис по итогам заседания министров экономики и финансов стран союза.
— Дефицит финансирования Украины, вероятно, останется огромным, — подчеркнул чиновник на пресс-конференции в Брюсселе.
Он также призвал не думать о том, что будет, если единогласной договоренности не удастся добиться. К общему знаменателю должны прийти все 27 стран. Обсуждая специальный документ, созданный для финансирования Украины, Домбровскис подчеркнул необходимость срочных действий.
— Нам необходимо добиться быстрого прогресса, — сообщил он.
Напомним, что ранее эксперты подчеркивали возможность помощи Украины со стороны США только в течение 4 недель из-за нехватки ресурсов.
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