МИД России уведомил Японию о расторжении соглашения по ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению в РФ. В свою очередь, представители Японии выразили сожаление о том, что документ, подписанный в 1993 году, прекратил действовать.
— Вызывает сожаление, что это было сделано без предварительного уведомления Японии, — подчеркнул в своем сообщении генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.
Подобное решение было принято в результате враждебного отношения японского правительства к РФ после начала СВО. Москва предупредила, что будет и далее реагировать на выпады в сторону России таким же образом.
Ранее сообщалось о том, что Япония воздержалась от оценки происходящего в Израиле.
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