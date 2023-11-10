Япония: вызывает сожаление решение прекратить действие соглашения по ликвидации ЯО

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика

МИД России уведомил Японию о расторжении соглашения по ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению в РФ. В свою очередь, представители Японии выразили сожаление о том, что документ, подписанный в 1993 году, прекратил действовать.

Фото: https://edo-tokyo.livejournal.com/10568804.html

— Вызывает сожаление, что это было сделано без предварительного уведомления Японии, — подчеркнул в своем сообщении генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.

Подобное решение было принято в результате враждебного отношения японского правительства к РФ после начала СВО. Москва предупредила, что будет и далее реагировать на выпады в сторону России таким же образом.

Ранее сообщалось о том, что Япония воздержалась от оценки происходящего в Израиле.

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