Первые 85 россиян перейдут границу сектора Газа в процессе эвакуации в пятницу, 10 ноября. Они войдут в список, составленный из более 500 иностранных граждан, которые получили возможность покинуть опасную территорию.
— Пятьсот девяносто четыре человека, имеющих иностранное гражданство, будут эвакуированы, — такую информацию сообщили в представительстве погранперехода.
Россиян заранее предупредили о необходимости быть на месте перехода в 7 утра. Это первые граждане РФ, получившие разрешение на эвакуацию из места, подвергающегося ударам армии Израиля.
Ранее сообщалось о том, что Мария Захарова была возмущена длительными сроками, необходимыми для проведения эвакуации.
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