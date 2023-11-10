Первая эвакуация россиян из сектора Газа пройдет в пятницу, 10 ноября

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Первые 85 россиян перейдут границу сектора Газа в процессе эвакуации в пятницу, 10 ноября. Они войдут в список, составленный из более 500 иностранных граждан, которые получили возможность покинуть опасную территорию.

Фото: тг канал ural airlines

— Пятьсот девяносто четыре человека, имеющих иностранное гражданство, будут эвакуированы, — такую информацию сообщили в представительстве погранперехода.

Россиян заранее предупредили о необходимости быть на месте перехода в 7 утра. Это первые граждане РФ, получившие разрешение на эвакуацию из места, подвергающегося ударам армии Израиля.

Ранее сообщалось о том, что Мария Захарова была возмущена длительными сроками, необходимыми для проведения эвакуации.

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Эвакуация россиян