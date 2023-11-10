В посольстве России опровергли обвинения Парижа в причастности к появлению звёзд Давида на стенах французских домов.
Как подчеркнули в ведомстве, власти Франции "выискивают" российский след безосновательно.
"Решительно осуждаем безосновательные попытки Парижа выискивать "российский след" в не имеющих отношения к нашей стране событиях и огульно возлагать на Россию ответственность с единственной целью её дискредитации", — говорится в ответе российской дипмиссии.
Ранее официальные представители Парижа заявили, что к разрисованным стенам домов, где живут евреи, может быть причастно "российское цифровое вмешательство".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
О том, какие продукты способны снизить либидо здорового человека, рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант Алексей Кабанов.