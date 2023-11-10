Посольство РФ: Франция безосновательно выискивает российский след в инцидентах со звёздами Давида

0:41 Your browser does not support the audio element. Политика

В посольстве России опровергли обвинения Парижа в причастности к появлению звёзд Давида на стенах французских домов.

Фото: "a backpacking travel to europe R002-005" by kokorowashinjin is licensed under CC BY 2.0.

Как подчеркнули в ведомстве, власти Франции "выискивают" российский след безосновательно.

"Решительно осуждаем безосновательные попытки Парижа выискивать "российский след" в не имеющих отношения к нашей стране событиях и огульно возлагать на Россию ответственность с единственной целью её дискредитации", — говорится в ответе российской дипмиссии.

Ранее официальные представители Парижа заявили, что к разрисованным стенам домов, где живут евреи, может быть причастно "российское цифровое вмешательство".

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