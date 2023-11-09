Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дуэйну Джонсону предлагали баллотироваться на пост президента США
Шукшину возмутили слова министра образования Оренбургской области о зарплатах учителей: нищета унижает
PNAS: нарушения сна могут быть обусловлены генетически
Taylor&Francis: употребляющие газированные напитки дети чаще пробуют алкоголь
Психолог рассказала, почему некоторые люди никогда не извиняются: низкая самооценка
Врач Кондрахин: боль в спине может сигнализировать о болезни сердца и почек
Фитнес-тренер раскрыл 1 неожиданный рабочий прием сброса веса
Байден не смог самостоятельно надеть футболку
Пластический хирург: эскортницы предпочитают делать "натуральную" грудь небольшого размера

Байден не смог надеть футболку без посторонней помощи

0:47
Политика

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию.

Байден не смог надеть футболку без посторонней помощи
Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

80-летний политик едва не запутался в футболке, пытаясь надеть её поверх рубашки. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Washington Post.

Обнародована видеозапись выступления американского президента во время встречи с сотрудниками автомобильного профсоюза в штате Иллинойс. На кадрах — вручение футболки Байдену и последующая попытка 80-летнего лидера Штатов надеть её на себя. Президент смог просунуть голову и руки, на этом он решил остановиться.

За неуклюжими действиями Байдена наблюдал участник мероприятия. Он тут же бросился помогать замешкавшемуся политику. 

Байден не смог надеть футболку без посторонней помощи

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Названы три продукта, которые снижают половое влечение

О том, какие продукты способны снизить либидо здорового человека, рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Диетолог назвал три продукта, которые снижают либидо
Актриса Олеся Железняк потеряла главную роль из-за патриотической позиции
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Учёные подтвердили подлинность мумий инопланетян из Перу
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Руководство СВО имеет большие планы на Одессу Любовь Степушова Борис Бурков: мириться надо Киеву, ЕС и США - РФ нужно побеждать Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
"Это не секрет полишинеля": друг Пугачёвой подтвердил её визит в студию в Твери
У Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой появился новый член семьи
Российские учёные нашли решение проблемы заброшенных торфяников
Российские учёные нашли решение проблемы заброшенных торфяников
Последние материалы
Шукшину возмутили слова министра образования Оренбургской области о зарплатах учителей: нищета унижает
PNAS: нарушения сна могут быть обусловлены генетически
Taylor&Francis: употребляющие газированные напитки дети чаще пробуют алкоголь
Психолог рассказала, почему некоторые люди никогда не извиняются: низкая самооценка
Врач Кондрахин: боль в спине может сигнализировать о болезни сердца и почек
Байден не смог надеть футболку без посторонней помощи
Фитнес-тренер раскрыл 1 неожиданный рабочий прием сброса веса
Байден не смог самостоятельно надеть футболку
Пластический хирург: эскортницы предпочитают делать "натуральную" грудь небольшого размера
Учёные выяснили, что орехи способны спасти жизнь диабетикам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников