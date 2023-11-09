Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию.
80-летний политик едва не запутался в футболке, пытаясь надеть её поверх рубашки. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Washington Post.
Обнародована видеозапись выступления американского президента во время встречи с сотрудниками автомобильного профсоюза в штате Иллинойс. На кадрах — вручение футболки Байдену и последующая попытка 80-летнего лидера Штатов надеть её на себя. Президент смог просунуть голову и руки, на этом он решил остановиться.
За неуклюжими действиями Байдена наблюдал участник мероприятия. Он тут же бросился помогать замешкавшемуся политику.
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