Байден не смог надеть футболку без посторонней помощи

0:47 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

80-летний политик едва не запутался в футболке, пытаясь надеть её поверх рубашки. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Washington Post.

Обнародована видеозапись выступления американского президента во время встречи с сотрудниками автомобильного профсоюза в штате Иллинойс. На кадрах — вручение футболки Байдену и последующая попытка 80-летнего лидера Штатов надеть её на себя. Президент смог просунуть голову и руки, на этом он решил остановиться.

За неуклюжими действиями Байдена наблюдал участник мероприятия. Он тут же бросился помогать замешкавшемуся политику.

Байден не смог надеть футболку без посторонней помощи

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