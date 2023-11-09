НАТО: альянсу не хватает мощностей для запросов Украины

0:34 Your browser does not support the audio element. Политика

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ сделал заявление о том, что НАТО не справляется с производством для удовлетворения запросов Украины. Заявление прозвучало в ходе Бухарестского форума. Его слова приводит RT.

Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0

"У нас пока нет достаточных производственных мощностей, чтобы помогать Украине в том объёме и теми темпами, которые у нас просят", — цитирует издание.

При этом Джоанэ заявил, что союзники Киева планируют продолжать помогать ВСУ.

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