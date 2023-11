Your browser does not support the audio element.

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ сделал заявление о том, что НАТО не справляется с производством для удовлетворения запросов Украины. Заявление прозвучало в ходе Бухарестского форума. Его слова приводит RT.

Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0