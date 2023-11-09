Европарламент призвал ЕС не изымать у россиян машины и личные вещи

1:22 Your browser does not support the audio element. Политика

Европарламент обратился к странам Евросоюза с призывом не конфисковывать личные вещи и автомобили россиян. Таково содержание последней резолюции ЕП.

Фото: facebook.com/ Державна прикордонна служба України

В документе также содержится обращение к Еврокомиссии пересмотреть "интерпретацию санкций", вследствие чего у россиян конфискуются предметы и автомобили личного использования. Как полагает ЕП, такой жёсткий подход "дискредитирует цель и инструмент санкций".

Напомним, соответствующее пояснение Европейская комиссия опубликовала в сентябре 2023 года. В документе говорилось, что санкции распространяются, в том числе, на автомобили с российскими номерами. Кроме того, в блэк-лист вошли косметика, электроника, драгоценные камни и даже туалетная бумага.

Многие страны восприняли рекомендации, как руководство к действию. Первыми запрет на въезд авто с номерами РФ ввели страны Прибалтики, за ними последовали Германия, Польша и Финляндия. Машины, уже находившиеся в указанных государствах, угрожали изымать.

В настоящее время Европейская комиссия сочла необходимым скорректировать свои же рекомендации. Резолюция призывает европейские страны "руководствоваться здравым смыслом".

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