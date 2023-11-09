В Кремле призвали Киев смириться с мыслью о непобедимости России

1:08 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

В четверг, 9 ноября, спикер Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением, в котором призвал власти украинского государства смириться с тем, что ВСУ никогда не удастся сломить Вооружённые силы России на поле боя, передаёт информагентство РИА Новости.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Песков подчеркнул, что российская армия планомерно достигает поставленных целей в зоне спецоперации на Украине и эти цели в итоге всё равно будут достигнуты. Самое лучше, что сейчас может сделать киевский режим — это признать превосходство ВС РФ и не пытаться преломить ситуацию в свою сторону, ведь от этого только массово гибнут украинские военнослужащие.

"В Киеве всем давно пора понять, что победить Российскую Федерацию на поле боя нельзя", — добавил Песков.

Ранее о провале так называемого украинского контрнаступления говорил и глава российского государства Владимир Путин. Президент отмечал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном участке фронта, при этом потери в живой силе и военной техники колоссальные.