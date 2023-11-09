Лавров остро отреагировал на слова Байдена об Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал мнение президента США Джо Байдена о возможности для Украины вернуть территории.

Фото: er.ru

— Блажен, кто верует, — отрезал политик во время интервью. — У нас так в народе говорят.

Интервью проходило в рамках беседы с журналистом Павлом Зарубиным. Помимо прочего, Лавров сообщил, что ему "трудно комментировать" слова Зеленского о том, что он собирается продолжать противостоять России в одиночку.

— По-моему, все очевидно, — подчеркнул Лавров.

Ранее издание писало о заявлении Сергея Лаврова о том, что Запад пытается с помощью санкций спровоцировать беспорядки в РФ.

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