Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал мнение президента США Джо Байдена о возможности для Украины вернуть территории.
— Блажен, кто верует, — отрезал политик во время интервью. — У нас так в народе говорят.
Интервью проходило в рамках беседы с журналистом Павлом Зарубиным. Помимо прочего, Лавров сообщил, что ему "трудно комментировать" слова Зеленского о том, что он собирается продолжать противостоять России в одиночку.
— По-моему, все очевидно, — подчеркнул Лавров.
Ранее издание писало о заявлении Сергея Лаврова о том, что Запад пытается с помощью санкций спровоцировать беспорядки в РФ.
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