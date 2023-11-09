Володин предупредил страны G7 об ответе на воровство российских активов

1:30 Your browser does not support the audio element. Политика

Депутат Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что произойдёт в случае воровства странами-членами G7 замороженных российских активов. Он напомнил, что на днях члены "Большой семёрки" "совершили чистосердечное признание", что хотят это сделать. По их словам, российские активы останутся замороженными, пока Москва не возместит ущерб Украине.

Фото: Фото: BBC

На это спикер Госдумы ответил, что такое действие не повлияет на экономику РФ. Ведь ещё недавно президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у неё заморозили золотовалютных резервов.

Тем не менее, подчёркивает Володин, в случае воровства у РФ замороженных активов у страны возникнут основания для действий в отношении активов стран G7.

"У нашей страны возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств", — указал Володин в своём Telegram-канале.

Спикер Госдумы уверен, что такое действие нужно считать преступлением, и в случае его совершения оно должно получить оценку международных структур и иностранных государств.

В заключение депутат обратил внимание, что своими действиями страны "Большой семёрки" окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой изначально базировалась правовая система США и стран ЕС.

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