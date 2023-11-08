Президент США убеждён, что Украина сможет сохраниться в прежних границах.
Вопреки неудачам, которые терпят ВСУ при контрнаступлении, Джо Байден верит в возможность Киева вернуть утраченные территории. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникация Джон Кирби, отвечая на вопрос журналистов о наличии сомнений у президента относительно сохранения Украины в прежних границах, пишет РИА Новости.
"Украинцы первыми скажут, что они не достигают того прогресса в контрнаступлении, которого хотели бы… Что касается вопроса о том, верит ли президент — абсолютно", — цитирует агентство политика.
Кирби пояснил, что Штаты намерены направить на Украину дополнительную помощь до наступления холодов.
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