Кирби: Байден еще верит, что Украина сможет вернуть потерянные территории

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент США убеждён, что Украина сможет сохраниться в прежних границах.

Фото: eer.ru

Вопреки неудачам, которые терпят ВСУ при контрнаступлении, Джо Байден верит в возможность Киева вернуть утраченные территории. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникация Джон Кирби, отвечая на вопрос журналистов о наличии сомнений у президента относительно сохранения Украины в прежних границах, пишет РИА Новости.

"Украинцы первыми скажут, что они не достигают того прогресса в контрнаступлении, которого хотели бы… Что касается вопроса о том, верит ли президент — абсолютно", — цитирует агентство политика.

Кирби пояснил, что Штаты намерены направить на Украину дополнительную помощь до наступления холодов.

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