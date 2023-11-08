У Украины отсутствуют ресурсы для проведения ещё одного масштабного наступления. Между киевским лидером и генералами ВСУ наблюдается открытый конфликт. В этой ситуации Владимиру Зеленскому грозит физическая ликвидация. Об этом рассказал бывший разведчик, полковник запаса Анатолий Матвийчук.
Он полагает, что киевский лидер уже никому не нужен.
"Против него ополчилась вся оппозиция на Украине и, что важно — генералитет. И если он даст слабину, его просто сметут. Сейчас стоит вопрос просто о физическом существовании Зеленского", — сказал аналитик в беседе с "МК".
Матвийчук полагает, что сценарий ликвидации президента Украины выглядит вполне реальным. Это выгодно Западу.
На место Зеленского рассматривается кандидатура главнокомандующего войсками ВСУ Валерия Залужного.
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