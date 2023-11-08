Полковник Матвийчук спрогнозировал скорую ликвидацию Владимира Зеленского

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

У Украины отсутствуют ресурсы для проведения ещё одного масштабного наступления. Между киевским лидером и генералами ВСУ наблюдается открытый конфликт. В этой ситуации Владимиру Зеленскому грозит физическая ликвидация. Об этом рассказал бывший разведчик, полковник запаса Анатолий Матвийчук.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Он полагает, что киевский лидер уже никому не нужен.

"Против него ополчилась вся оппозиция на Украине и, что важно — генералитет. И если он даст слабину, его просто сметут. Сейчас стоит вопрос просто о физическом существовании Зеленского", — сказал аналитик в беседе с "МК".

Матвийчук полагает, что сценарий ликвидации президента Украины выглядит вполне реальным. Это выгодно Западу.

На место Зеленского рассматривается кандидатура главнокомандующего войсками ВСУ Валерия Залужного.

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