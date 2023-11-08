Путин: НАТО в нарушает доктрины и стремится расширить географические рамки

Российский президент Владимир Путин на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся в загородной резиденции Ново-Огарево сделал заявление о том, что Североатлантический альянс НАТО стремится расширить свои географические рамки. Слова Путина приводит ТАСС.
"Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности", — заявил президент.
Глава РФ также подчеркнул, что США все больше втягивают страны альянса в создание напряжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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