Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Сообщалось, что прежде секретарь высказался о риске использования ядерного, химического и биологического оружия. По его словам, риск применения такого оружия растёт из-за действий стран Запада.
Песков подтвердил, что агрессивный характер коллективного Запада в отношении РФ наглядно виден по его заявлениям. Однако в этом вопросе Россия действует в соответствии с военной доктриной.
"У России есть наша [военная — ред.] доктрина, где всё чётко прописано", — отметил официальный представитель Кремля в ходе конференц-колла.
В заключение пресс-секретарь российского президента обратил внимание, что изменений в военной доктрине нет. Помимо этого, он напомнил, что об этом неоднократно говорил глава государства Владимир Путин.
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