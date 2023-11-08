Песков: РФ действует в соответствии с военной доктриной

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Сообщалось, что прежде секретарь высказался о риске использования ядерного, химического и биологического оружия. По его словам, риск применения такого оружия растёт из-за действий стран Запада.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Песков подтвердил, что агрессивный характер коллективного Запада в отношении РФ наглядно виден по его заявлениям. Однако в этом вопросе Россия действует в соответствии с военной доктриной.

"У России есть наша [военная — ред.] доктрина, где всё чётко прописано", — отметил официальный представитель Кремля в ходе конференц-колла.

В заключение пресс-секретарь российского президента обратил внимание, что изменений в военной доктрине нет. Помимо этого, он напомнил, что об этом неоднократно говорил глава государства Владимир Путин.