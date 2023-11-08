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Путин: некоторые государства пытаются расшатать легитимную власть в странах СНГ

1:29
Политика

Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые государства намеренно пытаются расшатать легитимную власть в странах Содружества Независимых Государств (СНГ), а также традиционные ценности, тесные торговые и культурные связи и обстановку в целом. Причём, по его словам, "глобальная нестабильность проецируется и на Евразию".

Путин: некоторые государства пытаются расшатать легитимную власть в странах СНГ
Фото: ru.freepik.com

Таким образом, по мнению главы государства, для стран СНГ сохраняются общие угрозы. К ним относятся терроризм, организованная преступность, наркоторговля, незаконная миграция, риски в области информационной, экономической, технологической и биологической безопасности и экстремизм.

Как добавил президент, защититься от угроз можно при согласованной коллективной реакции.

"В том числе важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом, для чёткого определения приоритетов, своевременной корректировки документов стратегического планирования", — обратил внимание Путин в ходе видеообращения к участникам встречи секретарей совбезов СНГ.

В заключение он подчеркнул, что сотрудничество стран СНГ будет и впредь стремиться к стабильности и безопасности в странах СНГ для выработки согласованных подходов в достижении общих целей.

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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