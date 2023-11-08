Путин: некоторые государства пытаются расшатать легитимную власть в странах СНГ

1:29 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые государства намеренно пытаются расшатать легитимную власть в странах Содружества Независимых Государств (СНГ), а также традиционные ценности, тесные торговые и культурные связи и обстановку в целом. Причём, по его словам, "глобальная нестабильность проецируется и на Евразию". Фото: ru.freepik.com

Таким образом, по мнению главы государства, для стран СНГ сохраняются общие угрозы. К ним относятся терроризм, организованная преступность, наркоторговля, незаконная миграция, риски в области информационной, экономической, технологической и биологической безопасности и экстремизм.

Как добавил президент, защититься от угроз можно при согласованной коллективной реакции.

"В том числе важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом, для чёткого определения приоритетов, своевременной корректировки документов стратегического планирования", — обратил внимание Путин в ходе видеообращения к участникам встречи секретарей совбезов СНГ.

В заключение он подчеркнул, что сотрудничество стран СНГ будет и впредь стремиться к стабильности и безопасности в странах СНГ для выработки согласованных подходов в достижении общих целей.