Песков назвал гуманитарную ситуацию в Газе катастрофической

1:28 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать гуманитарную поддержку жителям сектора Газа. Его слова приводит ТАСС.

Фото: er.ru

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что не только Россия, но и другие страны участвуют в поддержке анклава. В настоящее время помощь поставляется в ограниченном формате через контрольно-пропускной пункт с Египтом «Рафах», работающий в режиме сжатых сроков.

Песков также отметил, что российская сторона не оставит взаимодействие с Палестиной, Израилем и Египтом для обеспечения жителей Газы необходимой гуманитарной помощью.

По словам пресс-секретаря, работа по возвращению россиян из зоны палестино-израильского конфликта в настоящее время является сложной в связи с большим количеством желающих покинуть Газу.

«Довольно много желающих покинуть сейчас Газу, мы со всеми сторонами, которые должны это согласовать, находимся в непрерывном контакте. Это сложно, потому что требуется синхронизировать гуманитарные паузы… Очень-очень сложная работа, наши дипломаты продолжают этим заниматься», — отметил Песков.

Напомним, что ранее израильское издание Haaretz сообщило о готовности ЦАХАЛ к началу боевых действий в Газе. Журналисты издания отметили, что Армия Обороны Израиля может взять в окружение город за 48 часов.

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