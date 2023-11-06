Белый дом отверг призывы введения общего режима прекращения огня в секторе Газа.

В США назвали нецелесообразным введение "общего" режима прекращения огня на территории анклава. Позицию Вашингтона объяснил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я хотел бы прояснить, что мы не поддерживаем идею введения общего режима прекращения огня. Вместо этого, мы считаем необходимым добиваться введения гуманитарных пауз и как можно скорее", — цитирует Кирби РИА Новости.