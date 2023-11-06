Противостояние между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ВСУ Валерием Залужным становится открытым, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Фактически уже идет прямое открытое столкновение политической верхушки", — сказал политолог на своём YouTube-канале.
Эксперт пояснил, что противостояние сторон обретает публичный характер только сейчас. Он не исключил обнародование компрометирующего материала на главу киевского режима.
"Борьба приближается к какой-то горячей фазе между Зеленским и Залужным", — добавил Соскин.
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