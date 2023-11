Your browser does not support the audio element.

Противостояние между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ВСУ Валерием Залужным становится открытым, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain