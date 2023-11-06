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В Киеве заявили о переходе конфликта Зеленского и Залужного в горячую фазу

0:38
Политика

Противостояние между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ВСУ Валерием Залужным становится открытым, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

В Киеве заявили о переходе конфликта Зеленского и Залужного в горячую фазу
Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

"Фактически уже идет прямое открытое столкновение политической верхушки", — сказал политолог на своём YouTube-канале.

Эксперт пояснил, что противостояние сторон обретает публичный характер только сейчас. Он не исключил обнародование компрометирующего материала на главу киевского режима.

"Борьба приближается к какой-то горячей фазе между Зеленским и Залужным", — добавил Соскин.

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Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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