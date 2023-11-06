Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о невозможности изоляции России

"Россия никогда не выступала, не выступает и не будет выступать за изоляцию. Она невозможна, и те, кто пытается нас изолировать, они уже это видят, знают и понимают", — цитирует её выступление на форуме "Знание.Первые" РИА Новости.