Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о невозможности изоляции России
"Россия никогда не выступала, не выступает и не будет выступать за изоляцию. Она невозможна, и те, кто пытается нас изолировать, они уже это видят, знают и понимают", — цитирует её выступление на форуме "Знание.Первые" РИА Новости.
Матвиенко добавила, что выход страны из международных соглашений не может привести ни к какому ущербу.
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