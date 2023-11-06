Матвиенко предложила принять закон о всеобщем счастье

0:47 Your browser does not support the audio element. Политика

Валентина Матвиенко заявила о необходимости в России срочно принять закон о всеобщем счастье и создать профильное министерство

Фото: Совет Федерации

Председатель Совета Федерации во время выступления на марафоне "Знание. Первые" ответила на вопрос, какой закон нужно принять в стране прямо сейчас.

"Немедленно принять закон о всеобщем счастье. Я мечтаю и даже предлагала: давайте мы создадим в России министерство счастья", — заявила Матвиенко

Глава Совфеда пояснила, что именно через этот орган должны будут проходить все законопроекты и постановления. В задачи сотрудников нового ведомства будет входить определение уровня счастья, которое могут испытать граждане после принятия того или иного документа.

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