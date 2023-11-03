Посол Антонов об оценке Россией ядерного потенциала США: будем искать варианты компенсации

1:27 Your browser does not support the audio element. Политика

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на Первом канале выразил мнение, что Россия анализирует общие ядерные возможности США и намеревается найти сбалансированный подход к американскому ядерному арсеналу.

Фото: MilTimesNow by NukeWorld is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Дипломат уточнил, что Москва не обращает внимания на заявления Вашингтона и фокусируется на оценке своих собственных ядерных сдерживающих возможностей.

"Безусловно, мы будем искать способы компенсации для эффективного противодействия всем видам ядерных вооружений и носителям Соединенных Штатов Америки", — подчеркнул он.

Ранее Антонов подчеркнул, что США замедляют процесс ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Он также отметил, что Вашингтон продолжает развивать свою военную ядерную инфраструктуру.

Кроме того, сообщалось о намерении Соединённых Штатов работать над обеспечением участия российской делегации на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре в Сан-Франциско.

3 ноября посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что наша страна самостоятельно определит, кого она будет отправлять на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Он подчеркнул, что задача США проста — оформить приглашение и направить его всем членам данного объединения.